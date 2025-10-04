En vivo
Sábados Felices
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Se dice de mi  / CAPÍTULOS  / Marilyn Patiño habla del dolor que vivió al saber de la muerte de su esposo | Capítulo Se Dice De Mí

Marilyn Patiño habla del dolor que vivió al saber de la muerte de su esposo | Capítulo Se Dice De Mí

En este capítulo de Se Dice de Mí, Marilyn Patiño habla de los temas más controvertidos de su vida, la muerte de su esposo, su cambio de vida en Estados Unidos y la llegada de su hija meses después de quedar viuda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad