Marilyn Patiño habla del dolor que vivió al saber de la muerte de su esposo | Capítulo Se Dice De Mí

La actriz hace un recorrido por su vida, sus familiares y seres queridos hablan de su fortaleza, el amor que siempre le pone a todo lo que hace y la manera en la que se ha apoyado en Dios durante los momentos más duros, incluso cuando pensó que no aguantaría más con la carga e intentó quitarse la vida.

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo

