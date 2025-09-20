En vivo
Sábados Felices
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Desatino  / La historia de dos participantes llega a su fin en el Desatino: así fue la despedida

La historia de dos participantes llega a su fin en el Desatino: así fue la despedida

Pierneda se despide de sus compañeros y luego muestran los momentos que compartió en el Desatino. Por otra parte, Aldea Serna pregunta por Sátira, quien se quedó en la prueba de Sentencia y Servicios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad