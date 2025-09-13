En vivo
Sábados Felices
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Desatino  / Desatino 2025: Mery C. pone a los desatinantes a bailar joropo en pleno Box Rojo

Desatino 2025: Mery C. pone a los desatinantes a bailar joropo en pleno Box Rojo

Piernea demuestra su fuerza física en el Box Rojo al enfrentarse a un integrante de la casa rosada. El hecho tiene lugar luego de que Fiero reclamara en la prueba un desequilibrio entre los participantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad