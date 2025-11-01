En vivo
Caracol TV  / Sábados Felices  / Desatino

Kechuska está mamada y Rata resultó ser una rata por la tarea del Elegido

En el Desatino del Siglo llega un nuevo ciclo y con ello se descubre al Elegido, un participante que no dudó en aliarse con Barbarita para que los chismes crearan un caos en los equipos, ahora tendrán emprendimiento juntos.

