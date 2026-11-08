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Sábados Felices: La hermana de Lucumí se robó el 'show' frente a todo el público - CaracolTV

La hermana del humorista contó sus anécdotas con los viejos verdes, que siempre le echan toda clase de piropos.

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La hermana de Lucumí se robó el 'show' frente a todo el público

Sábados Felices: La hermana de Lucumí se robó el 'show' frente a todo el público

La hermana del humorista contó sus anécdotas con los viejos verdes, que siempre le echan toda clase de piropos.

Por: Alejandra Hurtado
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