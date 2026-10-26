Sábados Felices: Con humor, los jurados compartieron sus mejores consejos para tener éxito en el amor - CaracolTV Luz Amparo Álvarez, Indhira Serrano y Ana Milena Gutiérrez comparten consejos para tener una relación feliz. Entre humor y reflexiones, revelan las claves para fortalecer el amor y tener viva la conexión.