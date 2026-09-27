Sábados Felices: A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos? - CaracolTV Muy pronto, Amparo Gritales volverá a buscar al doble imperfecto, mientras tanto, nuestros humoristas están listos para hacer reír a los televidentes en este capítulo de Sábados Felices.