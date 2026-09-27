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Sábados Felices: A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos? - CaracolTV
Muy pronto, Amparo Gritales volverá a buscar al doble imperfecto, mientras tanto, nuestros humoristas están listos para hacer reír a los televidentes en este capítulo de Sábados Felices.
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Sábados Felices: A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
1:38:34 min
A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
2:25:21
Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas
2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
1:38:34
A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
Sábados Felices: A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
Muy pronto, Amparo Gritales volverá a buscar al doble imperfecto, mientras tanto, nuestros humoristas están listos para hacer reír a los televidentes en este capítulo de Sábados Felices.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
27 de Septiembre, 2026
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2:25:21
Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas
2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
2:27:07
Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’
2:13:45
Capítulo: rendimos homenaje al mago Juan Tamariz, quien falleció a los 83 años
2:14:34
Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia
1:38:34
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