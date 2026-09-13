Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Nombre que iba a tener James Rodríguez
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Sábados Felices: Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas - CaracolTV

En este capítulo verás las mejores rutinas de humoristas como Chester, Boyacoman, Don Jediondo, Los Viejitos Sordos y muchos más, no te pierdas un solo segundo de diversión con los mejores de Colombia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

2:26:05 min
MINI SABADOS (1).jpg
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas
Thumbnail
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
Thumbnail
2:27:07
Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’
Thumbnail
2:13:45
Capítulo: rendimos homenaje al mago Juan Tamariz, quien falleció a los 83 años
MINI SABADOS (1).jpg
2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas

Sábados Felices: Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas

En este capítulo verás las mejores rutinas de humoristas como Chester, Boyacoman, Don Jediondo, Los Viejitos Sordos y muchos más, no te pierdas un solo segundo de diversión con los mejores de Colombia.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
|
Thumbnail
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
Thumbnail
2:27:07
Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’
Thumbnail
2:13:45
Capítulo: rendimos homenaje al mago Juan Tamariz, quien falleció a los 83 años
CAPÍTULO SB (1).png
2:14:34
Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (28).jpg
Homenaje a Alfonso Lizarazo, sin él no existirían las risas de Sábados Felices
Thumbnail
2:17:06
Capítulo: celebramos el Día de la Pacha Mama con el mejor humor
MINI SABADOS (1).jpg
2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas