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Sábados Felices: Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’ - CaracolTV

En Sábados Felices estamos al día con las tendencias y por eso los humoristas se suman a las famosas ‘batallas de farmear aura’, será inevitable reírse con sus mejores rutinas.

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Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’

Sábados Felices: Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’

En Sábados Felices estamos al día con las tendencias y por eso los humoristas se suman a las famosas ‘batallas de farmear aura’, será inevitable reírse con sus mejores rutinas.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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