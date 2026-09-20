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Sábados Felices: Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas - CaracolTV
'El Gato' y todo el elenco de 'Sábados Felices' está listo para hacer reír a los enamorados, los divorciados, los entusados y todos los que quieran celebrar Amor y Amistad.
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Sábados Felices: Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas
2:25:21 min
Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas
2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
2:27:07
Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’
2:25:21
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Sábados Felices: Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas
'El Gato' y todo el elenco de 'Sábados Felices' está listo para hacer reír a los enamorados, los divorciados, los entusados y todos los que quieran celebrar Amor y Amistad.
Por:
Caracol Televisión
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20 de Septiembre, 2026
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2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
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2:13:45
Capítulo: rendimos homenaje al mago Juan Tamariz, quien falleció a los 83 años
2:14:34
Humoristas le rinden sentido homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia
Homenaje a Alfonso Lizarazo, sin él no existirían las risas de Sábados Felices
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