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Sábados Felices: Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas - CaracolTV

'El Gato' y todo el elenco de 'Sábados Felices' está listo para hacer reír a los enamorados, los divorciados, los entusados y todos los que quieran celebrar Amor y Amistad.

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Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas

Sábados Felices: Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas

'El Gato' y todo el elenco de 'Sábados Felices' está listo para hacer reír a los enamorados, los divorciados, los entusados y todos los que quieran celebrar Amor y Amistad.

Por: Caracol Televisión
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