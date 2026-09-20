Sábados Felices: Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas - CaracolTV 'El Gato' y todo el elenco de 'Sábados Felices' está listo para hacer reír a los enamorados, los divorciados, los entusados y todos los que quieran celebrar Amor y Amistad.