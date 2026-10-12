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Sábados Felices: Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo - CaracolTV
Mientras los imitadores siguen impresionando en A Yo Me Llaman, los humoristas de Sábados Felices empiezan a disfrazarse para hacer reir a los televidentes y convertirse en otros por un solo día.
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Sábados Felices: Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo
2:08:57 min
Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo
2:24:38
celebramos el Día del Odontólogo y la bienvenida del mes de las brujas
A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
2:25:21
Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas
2:08:57
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Mientras los imitadores siguen impresionando en A Yo Me Llaman, los humoristas de Sábados Felices empiezan a disfrazarse para hacer reir a los televidentes y convertirse en otros por un solo día.
Por:
Caracol Televisión
|
12 de Octubre, 2026
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2:24:38
celebramos el Día del Odontólogo y la bienvenida del mes de las brujas
A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
2:25:21
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2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
2:27:07
Capítulo: En Sábados Felices los humoristas están aprendiendo a ‘farmear aura’
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