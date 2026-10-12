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Sábados Felices: Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo - CaracolTV

Mientras los imitadores siguen impresionando en A Yo Me Llaman, los humoristas de Sábados Felices empiezan a disfrazarse para hacer reir a los televidentes y convertirse en otros por un solo día.

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Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo

Sábados Felices: Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo

Mientras los imitadores siguen impresionando en A Yo Me Llaman, los humoristas de Sábados Felices empiezan a disfrazarse para hacer reir a los televidentes y convertirse en otros por un solo día.

Por: Caracol Televisión
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