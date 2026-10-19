Sábados Felices: En A Yo Me Llaman llega un cantante real a conocer a su doble | Capítulo - CaracolTV
Continúan las audiciones en A Yo Me Llaman y sorprende la presencia de Giovanny Ayala, a quien le dicen que no se parece en nada al original. Nuestros demás humoristas sacan carcajadas con sus rutinas.
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