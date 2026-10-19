Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 61 Yo Me Llamo
Murió Germán Quintero, de 'Escobar, patrón del mal'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Sábados Felices: En A Yo Me Llaman llega un cantante real a conocer a su doble | Capítulo - CaracolTV

Continúan las audiciones en A Yo Me Llaman y sorprende la presencia de Giovanny Ayala, a quien le dicen que no se parece en nada al original. Nuestros demás humoristas sacan carcajadas con sus rutinas.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

2:09:15 min
Thumbnail
En A Yo Me Llaman llega un cantante real a conocer a su doble | Capítulo
Thumbnail
2:08:57
Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo
Thumbnail
2:24:38
celebramos el Día del Odontólogo y la bienvenida del mes de las brujas
Cap Sábados Felices.jpg
A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
Thumbnail
2:09:15
En A Yo Me Llaman llega un cantante real a conocer a su doble | Capítulo

Sábados Felices: En A Yo Me Llaman llega un cantante real a conocer a su doble | Capítulo

Continúan las audiciones en A Yo Me Llaman y sorprende la presencia de Giovanny Ayala, a quien le dicen que no se parece en nada al original. Nuestros demás humoristas sacan carcajadas con sus rutinas.

Por: Caracol Televisión
|
Thumbnail
2:08:57
Con la llegada de Halloween nos disfrazamos en Sábados Felices | Capítulo
Thumbnail
2:24:38
celebramos el Día del Odontólogo y la bienvenida del mes de las brujas
Cap Sábados Felices.jpg
A Yo Me Llaman está a punto de llegar a nuestros Sábados Felices, ¿están listos?
Thumbnail
2:25:21
Capítulo: aplaudimos el Amor y la Amistad, y celebramos con risas
MINI SABADOS (1).jpg
2:26:05
Capítulo: te prometemos tres horas de solo risas, diversión y las mejores bromas
Thumbnail
celebramos que somos la relación más estable de la televisión colombiana
Thumbnail
2:09:15
En A Yo Me Llaman llega un cantante real a conocer a su doble | Capítulo