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Sábados Felices: En 'Sábados Felices' conmemoran el día de Halloween y celebran a los niños - CaracolTV

Todos los humoristas se pusieron de acuerdo para darle un espacio especial a los niños, los disfraces y las divertidas anécdotas del día de muertos.

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En 'Sábados Felices' conmemoran el día de Halloween y celebran a los niños

Sábados Felices: En 'Sábados Felices' conmemoran el día de Halloween y celebran a los niños

Todos los humoristas se pusieron de acuerdo para darle un espacio especial a los niños, los disfraces y las divertidas anécdotas del día de muertos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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