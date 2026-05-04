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Capítulo Sábados Felices: 4 de mayo completo y gratis- CaracolTV

A propósito de la celebración del Día del Trabajo, 'El Gato' y todos los humoristas del programa se preparan para sacarle una carcajada a los televidentes con las anécdotas de sus nuevos empleos.

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Sábados Felices: humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes

A propósito de la celebración del Día del Trabajo, 'El Gato' y todos los humoristas del programa se preparan para sacarle una carcajada a los televidentes con las anécdotas de sus nuevos empleos.

Por: Marianella Chavarro Castro
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