2:18:42 min humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes 2:21:17 los niños son los más celebrados en este divertido episodio 2:19:32 Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas 2:18:42 humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes

Sábados Felices: humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes A propósito de la celebración del Día del Trabajo, 'El Gato' y todos los humoristas del programa se preparan para sacarle una carcajada a los televidentes con las anécdotas de sus nuevos empleos.