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Sábados Felices: humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír Varios de los humoristas de 'Sábados Felices' homenajearon a los maestros de Colombia con varias puestas en escenas y demostraron que, cuando se trata de contar chistes, ellos dan sopa y seco.