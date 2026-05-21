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Capítulo de 'Sábados Felices', de Caracol Televisión, del 16 de mayo completo

Capítulo de 'Sábados Felices', de Caracol Televisión, del 16 de mayo completo. Varios de los humoristas de 'Sábados Felices' homenajearon a los maestros de Colombia con puestas en escenas.

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humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
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humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
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humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes
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los niños son los más celebrados en este divertido episodio
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humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír

Sábados Felices: humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír

Varios de los humoristas de 'Sábados Felices' homenajearon a los maestros de Colombia con varias puestas en escenas y demostraron que, cuando se trata de contar chistes, ellos dan sopa y seco.

Por: Caracol Televisión
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humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
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