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Capítulo de 'Sábados Felices', de Caracol Televisión, del 16 de mayo completo
Capítulo de 'Sábados Felices', de Caracol Televisión, del 16 de mayo completo. Varios de los humoristas de 'Sábados Felices' homenajearon a los maestros de Colombia con puestas en escenas.
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Sábados Felices: humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
2:16:07 min
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
2:18:42
humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes
2:21:17
los niños son los más celebrados en este divertido episodio
2:16:07
humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
Sábados Felices: humoristas demostraron que son unos maestros para hacer reír
Varios de los humoristas de 'Sábados Felices' homenajearon a los maestros de Colombia con varias puestas en escenas y demostraron que, cuando se trata de contar chistes, ellos dan sopa y seco.
Por:
Caracol Televisión
|
21 de Mayo, 2026
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humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas
2:18:42
humoristas prueban que trabajan duro en hacer reír a los televidentes
2:21:17
los niños son los más celebrados en este divertido episodio
2:19:32
Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista
Aquí somos expertos en hacer reír y sacar carcajadas
2:20:43
Recibimos la Semana Santa con risas y un humorista se retira del programa
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