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Capítulo Sábados Felices completo y gratis: 9 de abril - CaracolTV

Los humoristas de ‘Sábados Felices’ y ‘El Gato’ están preparados para hacer reír al público con los chistes y las anécdotas más divertidas que tienen de sus madres y de las progenitoras de sus amigos.

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Sábados Felices: humoristas celebran a sus mamás y recuerdan momentos junto a ellas

Los humoristas de ‘Sábados Felices’ y ‘El Gato’ están preparados para hacer reír al público con los chistes y las anécdotas más divertidas que tienen de sus madres y de las progenitoras de sus amigos.

Por: Marianella Chavarro Castro
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