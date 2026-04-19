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Sábados Felices: Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista - CaracolTV

Llega el primer capítulo de una familia al esstilo de Sábados Felices que quiere llegar al Mundial, aunque parece que van a tener que superar varias dificultades.

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Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista

Sábados Felices: Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista

Llega el primer capítulo de una familia al esstilo de Sábados Felices que quiere llegar al Mundial, aunque parece que van a tener que superar varias dificultades.

Por: Daniela Correa Grisales
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