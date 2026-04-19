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Sábados Felices: Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista - CaracolTV
Llega el primer capítulo de una familia al esstilo de Sábados Felices que quiere llegar al Mundial, aunque parece que van a tener que superar varias dificultades.
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Sábados Felices: Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista
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Sábados Felices: Gran Estreno de la miniserie La Familia Mundialista
Llega el primer capítulo de una familia al esstilo de Sábados Felices que quiere llegar al Mundial, aunque parece que van a tener que superar varias dificultades.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
19 de Abril, 2026
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