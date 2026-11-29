Sábados Felices: Capítulo: Llega la Navidad y los humoristas sí que saben cómo iniciar con pie derecho - CaracolTV
La Navidad ya se siente y los humoristas de Sábados Felices saben cómo darle la bienvenida por todo lo alto. Entre ocurrencias, carcajadas, personajes inolvidables y mucho humor, demuestran que la mejor manera de comenzar esta temporada es con una buena dosis de risas.
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Capítulo: Llega la Navidad y los humoristas sí que saben cómo iniciar con pie derecho
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Capítulo: Llega la Navidad y los humoristas sí que saben cómo iniciar con pie derecho
Sábados Felices: Capítulo: Llega la Navidad y los humoristas sí que saben cómo iniciar con pie derecho
La Navidad ya se siente y los humoristas de Sábados Felices saben cómo darle la bienvenida por todo lo alto. Entre ocurrencias, carcajadas, personajes inolvidables y mucho humor, demuestran que la mejor manera de comenzar esta temporada es con una buena dosis de risas.