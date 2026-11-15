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Sábados Felices: una gran visita por parte de Anselmo y, con él, chistes para reír a carcajadas

El humorista Hugo Patiño volvió a ‘Sábados Felices’ para recordar su paso por el programa. El gato le dijo que hace días lo había visto en el parque pasando la tarde; él aseguró que estaba en un orfanato.

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Capítulo: una gran visita por parte de Anselmo y, con él, chistes para reír a carcajadas

Sábados Felices: Capítulo: una gran visita por parte de Anselmo y, con él, chistes para reír a carcajadas

El humorista Hugo Patiño volvió a ‘Sábados Felices’ para recordar su paso por el programa. El gato le dijo que hace días lo había visto en el parque pasando la tarde; él aseguró que estaba en un orfanato.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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