Sábados Felices: Capítulo: una gran visita por parte de Anselmo y, con él, chistes para reír a carcajadas

Sábados Felices: una gran visita por parte de Anselmo y, con él, chistes para reír a carcajadas El humorista Hugo Patiño volvió a ‘Sábados Felices’ para recordar su paso por el programa. El gato le dijo que hace días lo había visto en el parque pasando la tarde; él aseguró que estaba en un orfanato.