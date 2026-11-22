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Sábados Felices: ¿Cuál es el colmo de un envidioso? Nuestros humoristas responden - CaracolTV
Un fin de semana más con las mejores rutinas de los humoristas colombianos, no podrás evitar reír con las ocurrencias de algunos de ellos y te garantizamos que volverás el próximo sábado.
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Sábados Felices: ¿Cuál es el colmo de un envidioso? Nuestros humoristas responden
2:10:52 min
¿Cuál es el colmo de un envidioso? Nuestros humoristas responden
2:08:02
Capítulo: una gran visita por parte de Anselmo y, con él, chistes para reír a carcajadas
2:10:31
La hermana de Lucumí se robó el 'show' frente a todo el público
2:05:42
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2:10:52
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Un fin de semana más con las mejores rutinas de los humoristas colombianos, no podrás evitar reír con las ocurrencias de algunos de ellos y te garantizamos que volverás el próximo sábado.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
22 de Noviembre, 2026
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2:08:02
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