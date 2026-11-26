38:16 min Rosalinda - Capítulo 64: Valeria asesinó a Miserias en medio de la noche 39:09 Capítulo 63 Aníbal le es infiel a Lucy con Fedra 38:48 Capítulo 62 Valeria está cayendo en la seducción de Beto 39:08 Capítulo 61 Lucy le confiesa a Aníbal que es infértil 38:16 Capítulo 64 Valeria asesinó a Miserias en medio de la noche

Capítulo 64 Rosalinda: Valeria asesinó a Miserias en medio de la noche Con la supuesta excusa de que le daría mucho dinero para que la deje en paz, Valeria se encuentra con Miserias en medio de la noche y, en vez del dinero, saca un arma y le dispara.