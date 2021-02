Elizabeth Loaiza, una mujer inquebrantable en su lucha contra el cáncer

Para la reconocida modelo Elizabeth Loaiza , la dicha de un embarazo se convirtió en una lucha contra una enfermedad como el cáncer y aunque esta noticia para muchos signifique la muerte, para la caleña se convirtió en la oportunidad para demostrar que es una mujer inquebrantable.

En agosto el 2020, Elizabeth sorprendió en redes sociales con el anunció que padecía cáncer de útero, enfermedad que le fue diagnosticada luego de someterse a un legrado por cuenta de un embarazo emular hidatiforme completo.

Desde entonces la famosa se ha encargado de mantener al tanto a todos sus seguidores sobre su proceso de recuperación y tratamiento para vencer esta enfermedad y pese a lo difícil que parezca y todo lo que conlleva este padecimiento, Loaiza siempre se ha mostrado con una sonrisa, convirtiéndose en un ejemplo de lucha constante con su actitud siempre positiva ante la adversidad.

“Me parece bacano haberme convertido en una imagen de mujer valiente, de una mujer que no le duele nada pero por dentro le duele todo, porque la procesión se lleva por dentro, pero me ha hecho fuerte que la gente me diga “te veo fuerte y me hace fuerte”, ahí yo digo 'Dios mío no me puedo derrumbar' y seguir dando ejemplo de que uno puede llevar un cáncer y una vida común y corriente”, expresó la modelo a Caracoltv.com .

El sueño de esta mujer era convertirse en madre por segunda vez, razón por la que la noticia de su enfermedad por poco derrumba su mundo y, aunque el cáncer de útero es uno de los más agresivos, la modelo mantiene viva la esperanza de que una vez recuperada podrá cumplirlo y tener muchos más hijos.

Publicidad

“Yo quisiera muchísimos (…) Vamos a entregarnos a Dios, ya le hicimos una promesa grande y la hemos cumplido, entonces creo que Dios es bueno y nos dará nuestros bebés y que sea su voluntad, lo importante es no perder la fe y tenemos fe de que pronto habrá un bebecito”, indicó Loaiza.

Este jueves, a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer, Elizabeth envía un mensaje a todos aquellas personas que al igual que ella actualmente enfrentan una lucha contra esta enfermedad invitándolos a nunca dejarse vencer.

Conoce más historias y testimonios en nuestro especial: Día mundial contra el cáncer.