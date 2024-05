Silvestre Dangond fue homenajeado y una calle de Estados Unidos tendrá su nombre, ¿dónde será?

Silvestre Dangond se encuentra en furor durante esta nueva etapa de su carrera musical en la cual regresó a los escenarios para llevar "el poder rojo" hacia sus fanáticos tras el lanzamiento de su álbum 'Ta malo'. Al punto de que una calle en el mundo llevará su nombre.

Gracias a todo esto, el artista se la ha pasado recogiendo varios éxitos y en más de una ocasión se ha viralizado en las redes sociales, en donde los colombianos lo convirtieron en un símbolo casi que nacional. No obstante, su influencia no solo ha sido en nuestro país, sino que ha impactado a nivel internacional.

Te puede interesar: Silvestre Dangond habló en Día a Día sobre sus inicios, la gira y su colaboración con Carlos Vives

Silvestre Dangond tendrá una calle con su nombre

En medio de una rueda de prensa en el Quisqueya Plaza del Alto Manhattan de Nueva York, en la cual el cantante estaba haciendo parte de un programa en vivo llamado 'El Vacilon', el guajiro terminó siendo sorprendido por Ydanis Rodríguez, comisionado de transporte de esa ciudad, quien le dio a conocer esta noticia.

El encargado de comunicar que Silvestre Dangond tendrá una calle con su nombre destacó que él también tuvo que pasar por arduas labores para llegar a donde esta, con el objetivo de destacar al artista vallenato como un ejemplo de superación, para luego decir: "gracias por tu contribución a la música y nosotros en honor te venimos a reconocer también".

Conoce más: Silvestre Dangond se presentará en El Campín: El artista respondió a la polémica de Dua Lipa

Publicidad

En dicho punto, el comisionado le hizo entrega de una placa en la que se podía leer Silvestre Dangond Way, lo que sorprendió por completo al cantante, quien no dudó en aprovechar este momento para enviar un mensaje, lleno de felicidad, a su progenitora: "he llegado lejos mamá".

Tras esto, el intérprete de 'Las locuras mías' se refirió ante ese homenaje: "quiero ser muy puntual. Mil gracias, Nueva York es una ciudad que me ha dado tanto, ¡qué felicidad poder compartir con mi público latinoamericano aquí el próximo 31 de mayo, cuando se llevará a cabo la ceremonia de develación!".

Lee también: Silvestre Dangond vs Dua Lipa: Los mejores memes que quedaron tras los rumores de concierto

Publicidad

Esto se da justo días antes de que inicie la gira del artista en Estados Unidos, donde se presentará en varias ciudades importantes, tales como Miami, Salt Lake City, Seattle, Los Ángeles, Houston, Washington D.C., Atlanta, Chicago, Nueva York, Atlantic City, Boston, entre otras.

Dónde quedará la Silvestre Dangond Way

Durante este evento se dio a conocer que esta calle, en honor al cantante vallenato, estará ubicada en la Gran Manzana, en la intersección de la Calle 50 y la Sexta Avenida, cerca del Radio City Music Hall en Nueva York.