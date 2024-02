Silvestre Dangond habló en Día a Día sobre sus inicios, la gira y su colaboración con Carlos Vives

Uno de los referentes de la música y el folclore colombiano, que con su talento ha llevado sus éxitos a distintas latitudes y nunca para de sonar y ser el número uno de las listas de reproducciones es Silvestre Dangond , que recorre este año el país con su gira de conciertos.

Al iniciar la entrevista, el humorista Jhovanoty hizo referencia al video que se volvió viral en el que un seguidor adaptó una canción de la cantante Dua Lipa con el ritmo de Silvestre, esto por una polémica al anunciar su concierto en Bogotá el próximo 18 de mayo en el estadio El Campín, ya que la artista británica cuando vino a Colombia se presentó en el parqueadero del Parque Salitre Mágico.

En día pasados, Silvestre decidió buscar a quien realizó el video y, al encontrarlo, tuvo la oportunidad de agradecerle por este gesto; además, le indicó que las plataformas digitales hay que usarlas para bien, no para mal, pues él vivió un proceso que lo llevó a dejar de usar estas herramientas por aproximadamente un año.

“Desde que dejé las redes sociales me siento más productivo, tengo tiempo para escribir más, hacer cosas que antes me perdía… Disfruto de ellas, pero prefiero no distraerme para poder estar enfocado”, señaló.

Carlos Calero aprovechó la oportunidad para preguntar por sus inicios, es decir, por el Silvestre Dangond que en 1998 llegó por primera vez a Bogotá, a lo que dijo: “compaginé con el público de aquí, era soñador, inocente, me cerraron muchas puertas porque no era el tiempo, hice casting para diferentes lugares como Los Diablitos y me decían que no, hasta que hice casting en Sony y ahí sí fue con la persona que ayudó a Diomedes Díaz, después de grabar mi primer CD querían cambiarme el nombre para que fuera más sonoro, me quedé frío con la noticia hasta que le dije a Guillo '¿tú crees que Diomedes es bonito?', soltó la risa y dejaron que me quedara Silvestre”.

El éxito con el que se dio a conocer fue 'La Colegiala' y su canción favorita es ‘Blanco y negro’ porque tiene un mensaje potente. El 18 de mayo se realizará su concierto en Bogotá en el estadio El Campín. Esto le contó en su entrevista a Carlos Calero:

El presentador también le preguntó sobre lo que había escrito el día anterior, cuestionamiento que sorprendió al artista porque no sabía cómo Carlos se había enterado de eso y ahí fue cuando dijo: “Ayer fue un día muy épico, Colombia se va a enamorar de algo, grabé por primera vez con Carlos Vives, la canción quedó increíble, no les puedo adelantar más”. Por otro lado, tuvo la oportunidad de complacer a algunos de los televidentes con canciones como 'La gringa', 'Dile' y 'Materialista'. Revive aquí el momento:

Una de las respuestas que sorprendió del artista fue cuando mencionó que no iba a durar mucho en la industria de la música, ya que lleva 22 años en esta industria y se está preparando para su retiro, pero que antes de eso, quiere hacer una gira con Juancho de La Espriella el acordeonero con el que duró 10 años.

“Yo no necesito agarrar nivel, necesito tiempo para desarrollar cosas que tengo en la mente, como hacer una gira con Juancho, es algo que tengo que regalarle a mis seguidores, una gira con todos mis acordeoneros, con Carlos Vives”,señala, agregando que esto es un ejemplo para la nueva generación, preocuparse por hacer música bonita porque trasciende.

Silvestre es recordado por dos programas de Caracol Televisión, de manera que aprovechó la oportunidad para agradecerle al canal por confiar en él: “la gente me quería mucho cuando estuve en Un minuto para ganar o A otro nivel, lo disfruté al máximo junto a Fonseca y Kike Santander”.

Por último, terminó interpretando una de las canciones que más han dedicado sus seguidores, aquí el momento: