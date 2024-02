Andrés Cepeda “embrujó” el estudio de Día a Día con este clásico en mariachi

Andrés Cepeda el cantante y compositor bogotano con más de 35 años de carrera profesional se ha convertido en uno de los artistas colombianos más queridos en el mundo, pues es ganador de premios Grammy en diferentes categorías y Entrenador de La Voz Kids desde el 2014; ha ganado con 3 niños: Luis Mario Torres en el 2015, Anabelle Campaña en el 2019 y Diana Camila Estupiñán la más reciente ganadora de la sexta temporada en el 2022.

A la entrada del estudio de grabación lo esperaba la sorpresa de encontrar al grupo musical Claraluna con un popurrí de sus más grandes éxitos entre ellos: 'Tengo ganas', 'Besos usados', 'Voy a extrañarte' y 'Día tras día'. La emoción del artista no se hizo esperar al ver y escuchar cómo eran entonados sus éxitos en este homenaje en el que también le dieron un detalle. Aquí el momento:

En el programa aprovechamos la oportunidad para hacer un recuento por las canciones que hicieron parte de su vida, teniendo en cuenta que creció en una familia rodeada de música, estudió piano, su papá interpretaba el chelo y su madre tocaba el tiple y cantaba. Es por ello que desde que era niño tuvo una conexión y sensibilidad única con este arte, en su casa primaba la bohemia y las noches en las que se compartían con amigos al calor de la chimenea.

La primera canción que hizo parte de su vida fue 'Here comes the sun' de The Beatles, ya que cuando nació, los médicos estaban cantando este tema. Otra composición que hizo parte de su vida es 'Ahora seremos felices' de Daniel Santos, una canción dedicada a sus papás.

Los inicios de la carrera musical del cantautor se ubican en 1989, durante sus estudios como alumno en el Liceo Emilio Valenzuela de Bogotá. Allí conoció a varios estudiantes que, como él, eran fanáticos del rock; así, motivados y entusiasmados por este género musical, decidieron formar un grupo que denominaron Poligamia. Luego de numerosas prácticas decidieron presentarse en el concurso de una emisora, y al triunfar, les fue posible grabar su primer disco.

Una canción que marcó su adolescencia fue 'Cuando seas grande' de Miguel Mateos. La primera canción que le dejaron tocar en el bar de su tío (que realmente es primo de su mamá), Roberto Caicedo, fue 'Stand by me', él tenía un bar muy famoso en Bogotá llamado San Sebastián, en el cual llegaban a hacer sus espectáculos cantantes como Shakira, Carolina Sabino, entre otros.

Otra de las canciones que hace parte de su vida es 'Cómo te atreves' escrita por su guitarrista D'artagnan dedicada a su esposa Elisa Restrepo con quien se casó en noviembre de 2017. La pareja se conoció en 2010 cuando Restrepo tuvo la oportunidad de entrevistarlo para el medio de comunicación en el que trabajaba.

Uno de los momentos emotivos fue cuando entró Anabelle cantando 'Día tras día' y luego Luisma ' Tengo ganas', la emoción de Andrés no se hizo esperar al ver su evolución musical, ya que cuando fueron parte de su equipo en diferentes temporadas eran unos niños, recordando por medio de imágenes las experiencias que vivió con ellos.

Foto / Jennifer Castañeda / Día a Día

La pregunta que no podía faltar era sobre esta nueva temporada de La Voz Kids , en la que el artista dijo lo siguiente:

“Ha sido una experiencia como siempre maravillosa, yo siempre espero a que llegue ese momento para cumplir con esa cita del talento infantil de nuestro país, a mí ya se me volvió una cosa, que yo espero que llegue ese momento del año… Ha sido delicioso poder ver que siguen saliendo talentos hermosos, niños con gran inspiración, pequeños que aman su música autóctona, para mí eso es un lujo y un placer… Estoy trabajando con dos personas que quiero y admiro mucho Greeicy y Alex”. Pueden ver más en la entrevista que le realizó Carlos Calero:

Antes de finalizar la entrevista Andrés dijo: “Siempre ha habido mucho amor, pasión, compromiso y estudio por la música, no solo se disfruta hay que trabajar muy duro, esforzarse mucho y hacer muchos sacrificios, no estar con la familia, perderse de cosas por estar en conciertos, pero todo ha sido de disciplina”. Andrés también habló de su próximo disco que lanzará en mayo y su gira de conciertos en la que estará presentándose en Bogotá en diciembre.

El cierre de su visita fue con uno de sus más grandes éxitos 'Embrujo' pero esta vez en versión mariachi junto a los músicos de Ricardo Torres. Aquí pueden revivir este momento:

