Andrés Cepeda le cumplió el sueño a Jesús de poner a cantar a Silvestre Dangond en La Voz Kids

Nuevamente, La Voz Kids demuestra que hay cabida para cumplir un sinnúmero de sueños, inclusive conocer al cantante favorito de uno de los participantes. En esta oportunidad, fue Jesús el que logró hablar con Silvestre Dangond por vía telefónica, gracias a Andrés Cepeda , justo después de que finalizara su Batalla con Martín y Santiago.

La promesa se hizo durante las audiciones a ciegas, más específicamente cuando Cepeda le prometió que haría que el cantante vallenato se contactara con el pequeño, ya que es un fiel admirador. Luego de interpretar a 'Matilde Lina' junto a sus compañeros, el intérprete de 'Besos usados' aseguró, mientras sacaba del bolsillo su celular, que tenían una deuda pendiente que no tardaría en pagar.

"Resulta que aquí en el Equipo Cepeda, cuando hacemos una promesa pues la tenemos que cumplir y aquí tengo un personaje. Jesús ven para acá... Mira quién está acá, Silvestre Dangond", comentó el colombiano mientras todos los asistentes y los entrenadores aplaudían por el noble gesto.

Después de unos segundos de timidez, el pequeño le comentó a su ídolo que habían dos canciones en particular que admiraba de toda su discografía, de manera que no tardó en pedirle una pequeña interpretación de 'Las locuras mías' y 'Agua fría'.

"Tú eres un gran silvestrista, ya lo sé todo, me han contado todo, yo iba mucho a Maracaibo, me querían mucho en Maracaibo y sé que todavía me quieren en Maracaibo y yo sé que tú eres maracucho", puntualizó el artista junto en el momento en que los otros dos participantes se desplazaban del diamante del programa al asiento de su coach.

Publicidad

Finalmente, llegó la hora de elegir al concursante que seguirá en competencia, así que, luego de pensarlo con cabeza fría, Cepeda decidió dejar en su equipo a Jesús, despidiéndose con voz entre cortada de las otras dos promesas de la música.