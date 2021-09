Natalia Jiménez contó en La Voz Kids cómo nació ‘Me muero por besarte’, uno de sus éxitos

El gran diamante de La Voz Kids fue testigo de una majestuosa presentación por parte de Luisa, Laura y Salomé, del equipo Cepeda , quienes rindieron un especial homenaje a Natalia Jiménez con su reconocida canción ‘Me muero por besarte’.

Andrés Cepeda quiso sorprender a su colega y tal como lo hizo con Jesús Navarro , le apostó a uno de los éxitos de Jiménez. El talento de las niñas logró poner de pie a entrenadores y asesores luego del show.

Ante la emoción y con bastante agradecimiento, Natalia se acercó a las pequeñas, les regaló un abrazo y las felicitó; seguido de esto, abrazó a su colega Cepeda quien le afirmó: “fue con mucho amor y respeto”.

“Este pequeñito homenaje es una muestra del cariño que te tenemos en el país, te queremos agradecer por haber venido hasta acá, haberles enseñado a nuestros chiquitos, inspirarlas y por hacerme la vida un poco difícil”, finalizó entre risas.

Navarro aprovechó también para dirigirle palabras de admiración a la española, quien intervino y contó la historia de cómo nació ‘Me muero por besarte’.

Publicidad

“Chicas, esa canción yo la escribí un día que estaba en mi casa, estaba barriendo y se me ocurrió la canción mientras estaba yo barriendo. Y no me imaginaba jamás en la vida que esa canción me iba a traer tantos éxitos”, aseguró.

La curiosa historia divirtió a todos en el set y le recomendaron seguir haciendo aseo en su casa, si van a fluir canciones tan buenas y exitosas.

“Yo nunca me imaginé que algo tan banal como barrer, me iba traer tantísimo reconocimiento. Me salió super rentable la barrida”, apuntó.

Revive el momento:

No te pierdas La Voz Kids, de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión. El talento, las sorpresas y las emociones no paran; sigue el proceso de tus favoritos y apoyalos desde casa.