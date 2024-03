¿Serán padres? Alina Lozano se hizo una prueba de embarazo y mostró el resultado con Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez continúan robándose toda la atención en las redes sociales por su relación y por los videos que suelen compartir, pues desde un comienzo han revelado detalles de cómo se enamoraron, secretos de su boda, su luna de miel y los planes que tienen a futuro, como sus deseos de ser padres y formar una familia.

A pesar de las múltiples críticas que la pareja recibe, especialmente por su diferencia de edad, ya que la actriz es 31 años mayor que él, ellos no se cansan de demostrar que están completamente enamorados. Además, prefieren hacer caso omiso a los comentarios en los que los señalan de que su matrimonio es una farsa y que solo actúan.

El pasado 21 de febrero, la intérprete de Nidia en Pedro el Escamoso y el joven Velásquez publicaron en sus perfiles de Instagram y Tik Tok un video sobre sus intenciones de iniciar una nueva etapa en sus vidas y convertirse en papás.

En el clip explicaron que Lozano se sometería a un tratamiento para tener la posibilidad de engendrar al bebé y así cargarlo durante los nueve meses en su vientre; aunque la polémica pareja afirmó que esto puede parecer difícil de llevar a cabo, descubrieron que hay historias en las que las madres de más de 40 años logran dar a luz sin ningún inconveniente.

Ahora, a finales de marzo, la pareja volvió a dar de qué hablar por postear otro de sus famosos contenidos, en los que la mujer contó que ha experimentado síntomas similares a los de su primer embarazo, por lo que decidió realizarse una segunda prueba.

“He sentido cosas del primer embarazo: se me quitaron las ganas de dulce y yo soy adicta al azúcar. Me ha dado mucho sueño y he subido de peso”, dijo Alina e inmediatamente su esposo le pidió que ingresara al baño para salir de las dudas.

Mientras Jim la esperaba afuera, aseguró sentirse nervioso del resultado y se mostró impaciente. Cuando Alina salió, esperó por unos segundos, no obstante, la expresión en su rostro se fue transformando, pues no era lo que esperaban.

La reacción del joven creador de contenido conmovió a la actriz de 55 años. Cuando vio que su esposa no estaba embarazada todavía, se mostró comprensivo y expresó que continuarían intentando agrandar la familia.

