Jim Velásquez dio a entender que su relación con Alina Lozano es falsa: esto dijo el joven

Alina Lozano y Jim Velásquez conforman una de las parejas más polémicas y criticadas en redes sociales por su diferencia de edad y por los videos que comparten. Ambos reciben constantes cuestionamientos; ya que muchos internautas consideran que su supuesto noviazgo y ahora matrimonio hace parte de una mentira y una farsa en la que actúan para conseguir reacciones e ingresos.

La actriz, recordada por su papel de Nidia en 'Pedro el Escamoso', publicó un video donde con su novio hizo referencia al caso de Geraldine Fernández, la joven barranquillera que mintió sobre su presunta participación en la película ‘El Niño y La Garza’ de Estudio Ghibli, la cual fue ganadora del Globo de Oro a mejor cinta animada.

“Ya no somos los influencers más mentirosos de Colombia, nos destronó Gerladine, la ilustradora viral. O sea, el trabajo que hizo esta mujer fue impresionante, ni siquiera nosotros haciendo un matrimonio logramos esa viralidad”, expresó Jim.

Las palabras del joven generaron las dudas de que su boda del 23 de noviembre de 2023 también pudo haber sido falsa. Por supuesto, la mujer de 55 años, reaccionó intentando aclarar la situación:

“¿Qué estás diciendo? ¿Que nuestro matrimonio fue una farsa, una mentira o qué? Pilas con lo que dices. No, no, no, hay que darle contexto a esto”, dijo algo molesta mientras seguía hablando de la polémica noticia de la ilustradora.

La publicación ya supera las mil quinientas reacciones de 'me gusta' y los 80 comentarios, donde muchos internautas dejaron sus mensajes opinando sobre lo ocurrido:

“Para todos los que han creído que este contenido es real 🤭", "La rompieron jaja","Creo que Jim nos dijo sutilmente lo que muchos pensamos desde el principio”, “Se le escapó la verdad a Jim jajajaja” y “Entonces se casaron o no se casaron?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de joven.

