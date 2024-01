"Es una falta de respeto": Alina Lozano y Jim Velásquez causaron indignación en su viaje a Roma

Alina Lozano y Jim Velásquez conforman una de las parejas más polémicas y mediáticas de la farándula nacional y su viaje a Roma para celebrar su luna de miel los ha llevado a ocupar varios titulares de la prensa; sin embargo, parece que vivieron una pesadilla que aún no acaba.

La actriz y el influenciador se casaron el 22 de noviembre de 2023 y desde entonces han mostrado detalles de su vida juntos; incluido su apartamento y su primera discusión como esposos; aunque muchos usuarios creen que todo se trata de una farsa.

Mira también: Alina Lozano y Jim Velásquez reciben críticas por "hacer el ridículo" en Roma, ¿qué pasó?

Lo cierto aquí es que ellos siguen despertando todo tipo de reacciones en sus seguidores con cada video y foto que comparten; tal como en este caso que causaron indignación y fueron fuertemente criticados.

Se trata de un clip en el que están desde el Monumento a los Migrantes y Refugiados en la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, Roma, que incluso fue inaugurado por el Papa Francisco en 2019.

Publicidad

La estatua, del artista Timothy Schmalz, representa a 140 migrantes y refugiados de diferentes culturas y periodos de la historia. Alina y Jim posaron a su lado para un video, pero les dejaron varios mensajes acusándolos de ser “irrespetuosos” por no pensar en que no todo resulta gracioso o cómico.

Te puede interesar: ¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez? La actriz respondió sin filtro

“Señora Alina, debería leer historia, enseñarle al famoso esposo y ver si así aprenden a respetar”, "Ese monumento a los inmigrantes no es para hacer bromas, hay otros lugares y otras obras", "Ustedes no saben lo que sufren los inmigrantes. Si quieren ganar dinero, háganlo de otra manera”, “Detrás de cada estatua hay sentidos homenajes dignos de respeto y admiración, no todo hace gracia, no todo es ser polémico para figurar”, son solo algunos comentarios que se pueden leer.

También hubo comentarios apoyando a los creadores de contenido; pues han mostrado cada detalle de su travesía por Roma y consideran que los han entretenido.

Publicidad

La pareja no ha hecho declaraciones adicionales en relación con el tema; pero sí explicaron que tuvieron inconvenientes en su regreso a Colombia.

Te puede interesar: Estas son las fotos del hijo de Alina Lozano: ¿Tiene la misma edad que Jim Velásquez?