¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez? La actriz respondió sin filtro

El pasado 23 de noviembre una de las parejas más polémicas de la farándula nacional llegó al altar para jurarse amor eterno, Alina Lozano y Jim Velásquez dieron el “sí” y celebraron en compañía de amigos, familiares y seguidores en una ceremonia que se robó todas las miradas.

Los ahora esposos se han caracterizado por compartir videos graciosos en sus perfiles de Instagram y por ser muy abiertos con respecto a su relación sentimental, sincerándose sobre los momentos de felicidad y las dificultades que atraviesan.

Por esta razón, el 1 de diciembre, la actriz hizo una trasmisión en vivo en Facebook para confesarle a sus seguidores que su esposo de 24 años no aparecía tras la boda y que de hecho no tenía información sobre su paradero desde hace una semana. Esto alarmó a varias personas, pero ella fue enfática en que no quería contemplar una ruptura por una crisis de esta índole.

Para el 2 de diciembre, Alina publicó un video en su perfil de Instagram, ante los más de 490 mil usuarios que la siguen, donde respondió una de las preguntas que más le hacen y la convierte en blanco de críticas.

En un clip corto, la actriz resolvió la inquietud de si “mantiene” económicamente al creador de contenido, e inicialmente lo tomó con humor y sarcasmo haciendo un juego de palabras: “Lo voy a responder de una vez, para que la gente sepa cómo son las cosas entre Jim y yo, cómo es la relación de una mujer 30 años mayor que su esposo”.

“Sí, sí lo mantengo y lo digo así mirándote a los ojos, no me arrepiento de nada. Sí, lo mantengo… contento, lo mantengo creando, lo mantengo conmigo feliz, lo mantengo en proyectos y nos mantenemos los dos amándonos”.

Al final, abordando el verdadero tema, agregó: “Si se habla de plata, pues ahí sí se montaría en un peladero porque Alina Lozano no ha sido la mejor administradora de su dinero, así que no hay”.

De esta forma, Alina despejó dudas y reveló que no ha sido cuidadosa con sus finanzas. En su post se pueden leer todo tipo de comentarios, pues causó gracia y confusión con sus palabras:

"Excelente respuesta para los metidos en la vida ajena", "La sacaste del estadio💕", "Y si tuvieras plata y quisieras mantenerlo es problema tuyo.

¡Abrazos!", "Me encanta...sin importar el que dirán... vivir felices y ya😍".