Jim Velásquez niega que le gustan las mujeres mayores y le preguntan por Alina Lozano

Jim Velásquez y Alina Lozano siguen dando de qué hablar en redes sociales, ya que desde que se casaron, los usuarios de Internet permanecen atentos a cualquier detalle de su relación. Hace poco, el reconocido actor respondió a una de las preguntas más frecuentes que le hacen en las plataformas digitales.



¿Jim Velásquez se siente atraído por personas más grandes?

El joven aseguró que, aunque muchos tienen esta percepción de él, la verdad es que sus estándares de la mujer perfecta están un poco alejados de si alguien es mayor que él o no.

“No me gustan las mujeres mayores y esta es una pregunta que me han hecho constantemente y hasta mis amigos cercanos me han dicho ‘pero a ti te encantan’ y demás y les tengo que decir que no. A mí me gusta Alina”, señaló en medio de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 300 mil seguidores.

Asimismo, explicó que él solo tiene ojos para la intérprete de Nidia en Pedro el escamoso, pues le permitió conocer el verdadero amor y darse la oportunidad de trabajar unidos por construir un hogar.

“Yo me enamoré de su personalidad, de quién es ella, mas no de su edad”, agregó.

El video, que ya recoge más de 120 mil reproducciones y miles de 'me gusta', ha causado todo tipo de reacciones entre los usuarios de la red, debido a que mientras unos siguen sin creer que ellos sean pareja en la vida real, otros destacan la forma en la que le comparten a su comunidad los detalles del romance que sostienen.

“No creo que él tenga algo con ella”, “le gusta Alina que puede ser su madre”, “ese es su trabajo, venden su imagen”, “el pez muere por la boca”, “el niño está facturando”, “excelente respuesta, eres todo un caballero, 👏🏻👏🏻👏🏻bendiciones”, “Cuando hay química y surge el amor, la edad... Pasa a otro plano”, "Le pasa lo mismo que a mí, 😂😂😂no me gusta los jóvenes, pero hay unos más atentos", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Por el momento, Lozano no ha respondido el post y tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones de su esposo.