Alina Lozano y Jim Velásquez causan molestia por videos íntimos: “qué falta de respeto, se pasaron”

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron a finales de noviembre y desde entonces han dado de qué hablar por diferentes razones. Para nadie es un secreto que la pareja ha protagonizado polémicas debido a su romance y a su diferencia de edad.

Y es que la actriz y el creador de contenido se llevan aproximadamente 20 años, lo que ha sido comentado desde el primer momento. De la misma forma, algunos se han preguntado si su amor es real o es producto de una estrategia en redes sociales.

Sobre el tema puedes leer: ¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez? La actriz respondió sin filtro

Ellos han afirmado en diferentes ocasiones que no tienen problema con estos comentarios , pues finalmente su amor es lo más importante. Sin embargo, parece que esta vez han ido muy lejos y son sus mismos seguidores quienes les han hecho reclamos.

A través de sus cuentas de Instagram han publicado una serie de videos usando villancicos y canciones navideñas, pero convirtiéndolos en contenido subido de tono, lo que ha generado controversia.

La pareja ya ha publicado cinco post de este tipo en los que usan adornos que sugieren otras cosas y dan a entender que están haciendo contenido ‘erótico’. El objetivo principal era hacer reír a su público, pero parece que no lo han logrado.

Usuarios de Internet les piden que moderen sus publicaciones o que no realicen filmaciones de este tipo, pues, aunque están de acuerdo con el formato cómico que normalmente realizan, estas actuaciones “son demasiado”.

“¿En serio, con los villancicos de navidad? No saben que más inventar, hay niños que los ven por Dios”, “Hagan contenido romántico, por favor. No me gusta esto y por los comentarios veo que a muchas personas tampoco”, “Ya ustedes están muy pasados”, “Sean más respetuosos, eso no da risa”, “Qué falta de respeto, ya pasaron”, “Pasados, hay otros temas para sus contenidos, más respeto con estas fechas sagradas”, dice en varias de las publicaciones.

