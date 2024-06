¿Por qué Paola Turbay no fue Miss Universe en 1992?: La actriz contó la impactante historia

A pesar de solo contar con dos soberanas universales, sin duda Colombia es el país de los reinados, pues cualquier ocasión es motivo para realizar un certamen de belleza, en los cuales destaca la diversidad de las mujeres de nuestro país y la hermosura por la cual son reconocidas en el exterior.

Es por ello que en 1992, cuando Paola Turbayfue nuestra representante, los cafeteros daban como segura dicha corona. No obstante, la realizad fue otra y muchos quedaron con dudas con lo ocurrido, dado que la candidata era la favorita de millones alrededor del mundo.

Te puede interesar: Perro modeló en la pasarela preliminar de Miss Universe Colombia 2024 y se robó las miradas

Paola Turbay reveló por qué perdió Miss Universe

Luego de 32 años de que Colombia se quedara sin una Miss Universe en 1992, la actriz decidió hablar sin tapujos con respecto a lo que pasó en dicha ceremonia, en la cual era la favorita para el título.

En una entrevista para el podcast 'Sin sostén', Paola Turbay dio detalles de lo que ocurrió luego de que la corona fuera entregada a la representante de Namibia: "cuando se acabó la gala se me acercó el jurado y me dijeron 'queremos que sepas algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras la ganadora".

Conoce más: Este es el grupo de jurados que evaluarán a las candidatas en Miss Universe Colombia

Publicidad

Sumado a esto, la actriz recordó otro hecho que le ocurrió esa noche: "después, el presidente de Miss Universe arribó a donde estábamos con mis papás, en el evento de clausura, y afirmó 'si esto hubiese sido un año antes o después hubiese sido Paola. Este año lamentablemente no se pudo'".

Meses después, aproximadamente seis de acuerdo con la actriz, recibió la visita de la chaperona del certamen, quien le comentó a la directora del concurso que: "Paola era la ganadora, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país una colombiana no va a ser Miss Universe".

Lee también: ¿Quiénes son las 30 candidatas de Miss Universe Colombia?: mira sus fotos y profesiones

Publicidad

Durante esta entrevista en el podcast 'Sin sostén' la que fue virreina universal relató que le hicieron muchas pruebas psicológicas, exámenes y preguntas, por lo que consideró que el objetivo de esto, dado que aseguró que la sacaban mucho del grupo de candidatas, era determinar si ella iba a poder manejar toda la presión que esto requería.

"No podían llevarme como Miss Universe por el mundo a manejar ciertos temas, llevar una bandera, fuera cual fuera la labor social, si a donde fuéramos me iban a preguntar por Pablo Escobar y el narcotráfico, así que iba a ser una labor imposible", concluyó Paola Turbay.