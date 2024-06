Este es el grupo de jurados que evaluarán a las candidatas en Miss Universe Colombia

Este domingo 2 de junio de 2024 se llevará a cabo una nueva edición de Miss Universe Colombia, en la que 30 candidatas estarán en búsqueda de la corona que las llevará a ser parte del concurso de belleza más importante del mundo para representar a nuestro país.

Es por ello que ya se conoce cuál será el grupo de expertos que evaluarán a las participantes desde las preliminares hasta el final de los tops.

Jurados de Miss Universe Colombia 2024

La organización de este certamen de belleza ya dio a conocer los nombres de los cinco expertos en cuyas manos estará la decisión de la nueva soberana que representará a nuestro país. A través de sus redes sociales no solo dijeron quiénes eran, sino que brindaron una descripción con la cual se demostró por qué son los indicados.

Bárbara Palacios: Esta exreina es una figura pública respetada y comprometida con el empoderamiento femenino y su liderazgo. Fue Miss Universo en 1986 representando a Venezuela, ha escrito tres libros y fue destacada como una de las mujeres más poderosas en 2014.

Michael Calderón: Manager y empresario en la industria del entretenimiento que cuenta con más de 18 años de experiencia. Ha colaborado con renombrados artistas internacionales como Pitbull, Lenier, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Chris Brown, Shakira y J Balvin, participando en programas de televisión, videos y giras internacionales.

Adriana Martin: Destacada comunicadora, nutrióloga en el programa HoyDia de Telemundo y campeona de fisiculturismo. Además, es la anfitriona del podcast 'Thank You, Next!', en el cual se abordan temas de crecimiento personal, bienestar y salud mental.

Christian Salazar: Con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de sonrisas, dirige una de las clínicas odontológicas digitales más reconocidas de Latinoamérica. Es catalogado como el creador de las "sonrisas universales", destacando la belleza femenina y atendiendo a varias Miss Universe.

Mariela Centeno: Posee más de 35 años de experiencia en el descubrimiento y manejo de talentos en América Latina y Estados Unidos. Ha impulsado grandes estrellas en modelaje, televisión, animación, cine, teatro y canto. Su agencia ha colaborado con importantes networks como Hola TV, Televisa, TV Azteca, Univision, NBC, Telemundo, Fox, Warner Brothers, Netflix, entre otros.

Nombre de las candidatas de Miss Universe Colombia 2024

Estas son las 30 candidatas que se presentarán en esta edición del certamen de belleza: