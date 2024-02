Mira el extraño tatuaje que Andrea Valdiri se hizo, ¿en honor a sus ex?

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más comentadas de la farándula colombiana, en especial debido a su vida personal, pues para nadie es un secreto que ha tenido diversos romances y ha protagonizado escándalos con otras figuras públicas.

Algunas de sus peleas más populares han sido con figuras como Nicolás Arrieta , Yina Calderón e incluso Epa Colombia , con quien anteriormente se llevaban bien, hasta que tuvieron un inconveniente en el matrimonio de la influenciadora con Felipe Saruma.

De la misma forma, en los últimos meses ha dado de qué hablar, especialmente por su divorcio del creador de contenido caleño , y es que después de mucho tiempo de rumores sobre una aparente ruptura, a finales de octubre del 2023 los dos confirmaron que ya no están juntos.

Ninguno se refirió a las razones específicas por las que decidieron ponerle punto final al romance, sin embargo, los internautas empezaron a preguntarse por qué las relaciones de la mujer terminan de manera tan pública, como sucedió también con Lowe León.

Algunos de sus detractores incluso han insinuado que el problema tendría que ver con la mujer y los comentarios en sus redes sociales sobre el tema crecen constantemente, algo que ella había decidido no responder, parece que hasta ahora.

Y es que se ha convertido en tendencia después de publicar un video en el que presume el nuevo tatuaje que se realizó. Lo hizo en uno de sus brazos y justo debajo de otra marca que también le ha valido bastantes críticas debido a lo obsceno de la figura.

Este nuevo y extraño diseño dice: “BAYGON si no los mata, los vuelve locos”, claramente, haciendo alusión a un insecticida, detalle que no les ha gustado a los seguidores de la barranquillera, quienes le han dejado comentarios en el reel donde publicó el momento.

“Te identificaste con el Baygon”, “No puedo creer que se tatuó esa estupidez”, “Imagínate lo que le habrán pagado 🤑”, “No machi ya te pasaste de ordinaria 😔”, “Cuando pierdes la gracia y no sabes que más inventar”, Ay ya estás como pasada de moda nena. 🤣”, “Lo siento, pero no te sigo más”, se puede leer en algunos de los mensajes.