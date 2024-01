Andrea Valdiri envió una indirecta a influencer que la acusó de serle infiel a Lowe León con Saruma

Luego de que se viralizara un episodio del podcast de Camilo Pulgarín llamado ‘Gordas de envidia’ en el que Valentino Lázaroh acusaba a Andrea Valdiri de haberle sido infiel a Lowe León con Felipe Saruma y de ser la “mala” en las relaciones de pareja, la barranquillera decidió poner fin a los rumores.

“A mí me gustaba mucho como su energía, ella era muy feliz, jocosa. Yo la admiraba porque bailaba y a mí me gusta también eso. Yo decía ‘es muy empoderada, no se deja de ningún hombre’ y ya cuando la conocí me di cuenta de que (…) Vi un poco de cosas ‘la mala es ella, no los novios”, mencionó Lázaroh en el citado programa.

Adicionalmente, aseguró que, aunque la pasaba muy bien con ella en los ratos libres, se pudo dar cuenta que a veces tenía actitudes desagradables con los colegas del medio, como la vez que “echó” a un creador de contenido digital por ausentarse mientras asistía al funeral de su padre.



La respuesta de Andrea Valdiri ante las críticas

La bailarina apareció a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge más de 9 millones de seguidores, para referirse al tema; sin embargo, no dio nombres ni explicó cuál era el motivo de su reflexión.

“Algunas personas hablan mal de ti porque si hablan de sí mismas nadie los escucha. No te lo tomes personal, entiéndelos”, fue el mensaje que posteó junto a un video en el que aparece caminando por las calles de su ciudad.

Este comentario fue percibido por sus fanáticos como una contestación a Lázaroh, quien de igual forma afirmó que era la primera vez en que un influencer aprovechaba un espacio tan reconocido para “quemar” a un compañero por tener conductas poco amigables.

Por su parte, Felipe Saruma no se ha referido a la polémica en la que se ha visto envuelto por las declaraciones de terceros.

"Lo único que veo es que no lo desmintió, así que es cierto lo que dijo Valentino", "ya todo el mundo se está dando cuenta de todo y de cómo es ella en realidad, se cayó la máscara y se derrumbó el castillo", "dice 'no te lo tomes personal', pero bien que sale a responder", son algunos de las anotaciones que han dejado los usuarios de Internet.