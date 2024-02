¿Andrea Valdiri tiene nueva estrategia para sumar seguidores?: duras críticas a la barranquillera

Nuevamente, Andrea Valdiri hace parte de una polémica en redes sociales, en donde los internautas la llenaron de críticas por causa de lo ocurrido con su cuenta de Instagram y han asegurado que presuntamente estaría llevando a cabo una estrategia de marketing para aumentar los seguidores en la cuenta de una de sus hijas.

Todo esto empezó luego de que los seguidores de la creadora de contenido barranquillera se dieran cuenta de que no estaba realizando publicaciones, ni apareciendo en sus historias, motivo que los llevó a preguntar lo acontecido al comunicarse con la cuenta de Isabella Valdiri.

Te puede interesar: Andrea Valdiri envió una indirecta a influencer que la acusó de serle infiel a Lowe León con Saruma

Por medio de un video, Andrea Valdiri salió a dar detalles: "les voy a contar de rapidez. Mi cuenta de Instagram me la inhabilitaron, porque hay personas que me están preguntando 'machi' por aquí, entonces aparecí en la cuenta de Isabella para comentarles".

A su vez, comunicó que estará buscando la manera de solucionar esto: "para las personas que les caigo mal bacanísimo, estarán festejando, pero no por mucho. Para la gente que me quiere, que le hago falta, que le hago el día, vamos a resolver el chicharrón, les estaré comentando qué fue lo que pasó".

Conoce más: Acusan a Andrea Valdiri de serle infiel Lowe con Felipe Saruma: "La mala es ella, no los novios"

Publicidad

¿Por qué criticaron a Andrea Valdiri por usar la cuenta de su hija Isabella?

Cabe destacar que, en la actualidad, el perfil de Instagram de Isabella Valdiri posee más de 1.5 millones de seguidores y la publicación más reciente que tiene en el feed es del 2 de octubre de 2023, la cual está cerca de llegar a los 300 mil 'Me gusta'. Sin embargo, las historias que ha subido recientemente desde la cuenta son de Andrea Valdiri, entre esto, el video en el que da la explicación de lo ocurrido, una foto de ella y el repost de un video de la barranquillera con su otra hija.

No obstante, gran parte de los usuarios de esta red social consideraron que todo esto solo es una estrategia de marketing para aumentar las estadísticas de esta cuenta y poder ganar más dinero.

Lee también: Yina Calderón se tatuó la enorme cicatriz de sus glúteos: así fue el proceso para cubrirla

"No sabe qué hacer para llamar la atención", "Todos te queremos Andrea, fuera de redes", "Buena táctica para hacer crecer la cuenta de su hija y así facturar en familia", "Va a aparecer con nuevo papá para las niñas", "No sé por qué caen en la trampa de las redes sociales. Solo es para generar más seguidores y dinero en vistas", "Aparece en el perfil de la hija para subirle seguidores a la niña", "Como se quedó sin seguidores se está inventando un nuevo show", "Le quiere subir más seguidores a Isabella", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Publicidad

Cabe destacar que su otra hija, Adhara Valdiri, también tiene una cuenta en Instagram, en la cual acumula más de 1.1 millones de seguidores y cuya más reciente publicación en el feed se dio el 14 de mayo de 2023.