Michel Brown confirma su regreso a las grabaciones de ‘Pasión de Gavilanes’

Cuando se anunció que ‘Pasión de gavilanes’ tendría una segunda parte, 18 años después de su primera temporada, varios actores de la novela aseguraron que no serían parte en el nuevo elenco. Entre ellos, el actor Michel Brown se habría negado a participar nuevamente, sin embargo, la noticia de su regreso a las grabaciones de la novela se hizo tendencia en redes sociales frente a la esperanza de la audiencia de ver al elenco original completo y trabajando por sacar adelante una segunda temporada.

La noticia la confirmó Danna García, pero momentos después se sumó una foto que Brown subió en sus redes sociales, en la que muestra el sombrero que utilizó en la primera edición de la exitosa producción. La presencia del actor en la segunda parte de la icónica novela fue anunciada por quien le da vida a 'Norma Elizondo', la mayor de las hermanas Elizondo. Ella hizo una transmisión en vivo, donde aseguró que Brown sí estará en la telenovela:

“Sí va a estar Michel; cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a Michel decirlo. En todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos; todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, se trata del universo gavilanes, entonces va a ser diferente”, señaló.

No obstante, el actor manifestó sus ganas de estar en la nueva producción, que ya presentó a la nueva generación, pues actualmente se encuentra en grabaciones.

“Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento lo que haremos con él”, escribió el artista. Por otro lado, algunos personajes como tampoco facilitaron la integración al equipo, puesto que diferentes proyectos están en cruce con grabaciones de ‘Pasión de Gavilanes’.