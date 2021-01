Martina La Peligrosa aclaró si tuvo un romance con Martín Elías

La dinámica "Verdadero o falso" continúa atrayendo a los famosos. Martina La Peligrosa ya hace parte del numeroso grupo de figuras públicas que se han animado a resolver las dudas de sus fans a través de Instagram .

Durante la actividad, la cantante se enfrentó a preguntas muy comprometedoras, pues algunas de ellas estaban relacionadas con su orientación sexual y un supuesto romance con Martín Elías .

La artista no pasó por alto los interrogantes y se arriesgó a responder, en primer lugar le explicó a un usuario de la red que no es lesbiana y que si lo fuera no tendría ningún problema en hacerlo evidente. Posteriormente, aseguró que no tuvo ningún tipo de relación sentimental con el intérprete de '10 razones para amarte'.

"Falso. A Martín lo vi unas 3 veces en toda mi vida. Así de hola tocayo, chao tocayo", escribió en una de sus instastories, poniéndole fin a los rumores. Poco después, la artista apareció nuevamente en redes, pero esta vez hablando de sus antiguos noviazgos.

Un navegante de la red supuso que las relaciones de la cantante no son muy duraderas y ella se pronunció al respecto.

"Esto es falso, yo tuve una relación de once años, luego tuve una relación de tres años y esta que ha sido mi relación más corta duró varios meses, pero como ustedes acaban de llegar y se quieren bañar en todos los aguaceros, creen que sí", afirmó Martina .