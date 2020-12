“Es un homenaje al amor”, Martina La Peligrosa presenta ‘Lo mejor de mí’

Martina La Peligrosa presenta un sencillo con influencias muy marcadas de afrobeat y con la herencia caribe que la han hecho única en su estilo. ‘Lo mejor de mí’ es una canción para bailar y dedicar.

“Está dedicada a alguien especial, a una persona, pero hay muchas cosas que sacan lo mejor de uno: los sueños, la familia, la vida misma. Así que yo creo que el amor es ese motor que nos mantiene en pie y me encanta cantarle al amor”, mencionó la artista en entrevista en vivo en las redes de Caracol Televisión .

El video fue hecho en una montaña donde lograron alinear y sintonizar la vibración del agua, el fuego, la tierra y el aire. A través de imágenes, la producción quiso mostrar al amor como un gran super poder que habita en el corazón de todos los seres humanos.

Ahí estuve haciendo volar libros, prendiéndome fuego, el agua yendo hacía arriba porque siento que así nos vuelve el amor

Para Martina es clave el trabajo en equipo para lograr buenos resultados y justamente es esto lo que hace de ‘Lo mejor de mí’ algo especial, fuera del look de la artista que siempre sorprende.

“A mi me gustan los cambios, disfruto mucho cada cambio de look porque eso refleja también parte de mi personalidad y del momento de la vida en el que estoy. No le tengo miedo a los cortes, ni al cabello cortito”, señaló la cantante al hablar del estilo polifacético que tanto la caracteriza.

Aunque el 2020 ha sido un año fuerte e incluso Martina experimentó la ansiedad, finaliza este difícil año con ‘Lo mejor de mí’, un regalo para que todos sus seguidores o cualquier persona que ame a otra, en la relación que sea, tenga la posibilidad de decirle al otro lo importante que ha sido caminar juntos.

