Arévalo y Martina 'La Peligrosa' les cantan a los amores inconclusos en la canción ‘Tu boca y la luna’

Arévalo y Martina "la Peligros a" se unieron para cantar juntos "Tu boca y la luna", una canción dedicada a aquellos amores que no puedieron ser o que terminaron separados y no pudieron decirse nada.

Un tema musical escrito por Arévalo que está acompañado por la melodiosa voz de Martina, que mostró como nunca antes la dulzura que tiene en su tono.

Publicidad

“Para mí es la descripción de un momento muy específico que es cuando tú estás con esa persona frente a frente, que tienes ese recuerdo perfecto con la cara de la otra persona, ese paisaje lindo”, confesó el cantautor.

"Tu boca y la luna" quiere ser esa letra que logre decir lo que las personas no alcanzaron a decirse y que es necesario contar en medio del alejamiento que existe entre esas dos personas.

Esta se convierte en la primera canción entre estos dos artistas, quienes habían deseado hacer una colaboración. A su vez, los dos confesaron enamorarse de la letra, lo que hizo que no dudaran en hacerla juntos.

“Es una canción que creo que une la esencia de los dos, entonces, estamos muy contentos lanzando esto en un tiempo muy extraño, pero un tiempo en el que la gente está más conectatada y sensible, por eso la han recibido de esta manera”, comentó Arevalo.

Publicidad

No solo el tema musical, sino también su respectivo video, muestran un lado muy sensible e íntimo de estos artistas, quienes dejan sus sentimientos a flor de piel, logrando una conexión única con la letra.

“Esta canción bastante desnuda, con una letra super bonita, super coherente, con el mensaje que siempre quiero representar con la música”, aceptó Martina "La Peligrosa".

Publicidad

A su vez, resaltaron que ese toque especial lo dio el momento en el que la están lanzando, pues hizo que la canción y el video se mostraran de una forma más real y sincera.

Además, quisieron sumarle el objetivo de que las personas se identificaran más con ellos, especialmente en estos días en los que la distancia es algo que implica a todos en el mundo.

Publicidad

Una canción que los llenó de retos, pues grabar desde casa no fue sencillo y más cuando no se está preparado para ello, sin embargo, aseguran que no pudo haber sido mejor el resultado final.

“Creo que eso mismo hizo que dieramos lo mejor, estabamos con un teléfono y nada más, la luz del día. (...) El resultado nos encantó, no sabíamos cómo iba a salir, pero lo disfrutamos mucho”, reveló la cantante.

Mira también:

Publicidad