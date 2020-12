Dayana Jaimes, una mujer que superó el dolor y cambió su físico

En abril próximo se cumplirán 4 años del fallecimiento del cantante Martín Elías . El país entero vio como su familia tuvo que afrontar esta irremediable pérdida y a su viuda, Dayana Jaimes , la vimos destruida por la pérdida de su esposo.

Cada año, esta mujer ha recibido a La Red para recordar a Martín, pero hoy hay una nueva Dayana, una mujer que se ha fortalecido en medio de tanto dolor y que también trabajó en su aspecto físico para ella.

Jaimes se realizó un sleeve gástrico, procedimiento que consiste en reducir el estomago con acompañamiento en todo momento del médico y un nutricionista. Desde ahí ha perdido 20 kilos.

“Tomé esta decisión porque ya tenía un grado de obesidad 1, estaba pasada de peso, me vi con un médico bariátrico, me hice una cirugía bariátrica, la verdad es que los resultados han sido muy buenos, estoy muy feliz, super contenta, mi vida ha cambiado en un 100%, me alimento de una manera más balanceada, voy al gimnasio, no solo es dejarle todo a la cirugía, sino que hay que poner de nuestra parte”, aseguró.

Después de tanto sufrimiento y de enfrentar diversas y complicadas situaciones, Dayana Jaimes se siente una persona más fuerte y renovada. Incluso dispuesta a amar de nuevo, pero sin afanes y dejando todo “al tiempo de Dios”.

