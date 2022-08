Kylie Jenner: la joven billonaria más famosa del mundo cumple 25 años

Kylie Jenner , la menor de las hermanas Kardashian - Jenner, es considerada una de las mujeres más ricas del mundo y quien logró consolidar su fortuna por sí sola. La modelo nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California, y se dio a conocer a través de campañas publicitarias desde muy joven, así como en el reality show de su familia 'Keeping Up with The Kardashians', que cuenta con un total de 20 temporadas.

Kylie es dueña de una exitosa empresa de maquillaje fundada por ella: 'Kylie Cosmetics', también es la imagen de grandes marcas internacionales y es una de las celebridades que mayor cobra por publicidad en sus redes sociales.

Kylie Jenner reside en una mansión valorizada en 3 millones de dólares. Foto: GettyImages

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, el patrimonio total de la famosa empresaria es de 750 millones de dólares. Por año, la también influencer puede ganar entre 50 a 100 millones de dólares gracias a su actividad como rostro visible de diferentes marcas, sin embargo, la mayor parte de su patrimonio vendría de su empresa de maquillaje.

Según el medio anteriormente mencionado, Kylie empezó a amasar su fortuna en 2011 cuando solo tenía 14 años, en ese entonces contaba con un patrimonio de 300 mil dólares, pero paulatinamente fue ascendiendo a una velocidad sorprendente. En el 2013 la celebridad ya contaba con 2 millones, para el 2014 obtuvo 4 millones, posteriormente en el 2016 cruzó el umbral de los 10 millones y en el 2017 pasó a 50 millones de dólares.

La empresa de Kylie Jenner esta valuada en 1200 millones de dólares. Foto: GettyImages

Pero eso no es todo, en el año 2018 la cifra se elevó a 200 millones y en el 2019 incrementó a 400 millones, para el 2021 su cuenta bancaria alcanzaba los 650 millones y, finalmente, en el 2022 se reporta su patrimonio total de 750 millones de dólares. Con tan solo 25 años, es una de las personas más ricas del mundo entero.

En conmemoración de su natalicio, la joven empresaria compartió en su cuenta de Instagram unas instantáneas de ella y su madre celebrando su primer año de vida: "agosto 10 de 1998, mi primera fiesta de cumpleaños", describió la celebridad.

Kylie Jenner terminó sus estudios de bachiller en casa debido a sus inicios en el modelaje. Foto: IG @kyliejenner