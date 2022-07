Kendall Jenner logra restricción contra su último acosador durante tres años

La modelo estadounidense Kendall Jenner fácilmente se roba la atención y los suspiros por su gran belleza y carisma, Jenner ha sido una de las modelos mejor pagadas, según Forbes con ganancias de hasta 22 millones de dólares, realizando campañas publicitarias con prestigiosas marcas como Chanel, Givenchy y siendo parte de las icónicas modelos de Victoria's Secret.

Sin embargo, el atraer demasiada atención hace que aumente la posibilidad de tener detrás a un acosador, de hecho, la empresaria ha tenido que lidiar con procesos jurídicos para obtener algo de seguridad. Este es el caso del joven Arnold Babcock, quien por orden de un juez, tendrá que mantenerse al margen de la celebridad durante tres años.

El pasado mes de enero, el hombre de 31 años logró escabullirse de la seguridad de la mansión donde reside Jenner y llegó por las zonas verdes de la casa donde la modelo se encontraba. En cuestión de minutos la policía llegó al lugar y arrestó al sujeto.

Para lograr la medida de seguridad, Kendall y su equipo de abogados manifestaron ante el juez que Babcock habría ejercido un tipo de 'acoso no violento' contra ella, de esta forma pudo obtener un poco de tranquilidad, de igual forma reforzó la seguridad en su casa para que este tipo de situaciones no se presente de nuevo.

Según el comisionado del condado de Los Ángeles, Arnold Babcock quedó en libertad el mismo día y ahora con esta medida no podrá acercarse a la celebridad, ni tener contacto con ella por los próximos tres años, de lo contrario enfrentaría un nuevo proceso y quizás algunos meses en prisión.

En marzo de 2021 un hombre llamado Shaquan King, fue detenido por acceder ilegalmente a la propiedad de Kendall desnudarse y tomar un baño en la piscina privada.

El hombre quedó en libertad debido a las medidas sanitarias que se tenían en aquel entonces por el virus del COVID-19, sin embargo, semanas después entró de la misma manera en la casa de Kylie Jenner, hermana de Kendall y fue condenado a seis meses de prisión.