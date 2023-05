Karol G deslumbró sin filtros al ser portada de la revista ELLE USA y se sinceró sobre su vida

Karol G sigue cosechando triunfos y éxitos para su carrera, pues después de su lanzamiento del álbum ‘Mañana será bonito’ no ha dejado de ser noticia y de romper récords. Ahora se convirtió en la portada de la reconocida revista ELLE para su edición americana de junio y julio. La artista paisa compartió en su perfil de Instagram las fotos de la sesión y se mostró muy agradecida.

“Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar 🤍🌸 Gracias por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto 💕”, escribió ante sus más de 63 millones de seguidores.

En el carrusel de imágenes se le puede ver con su cabello rosa y utilizando diversos vestidos que acentúan su cuerpo y donde utiliza poco maquillaje, algo que resaltaron sus fanáticos, pues "su belleza es natural".

En la entrevista que le concedió a ELLE, Karol G recordó sus inicios en la música, como por ejemplo sus primeros pasos en la industria en Medellín y lo que la llevó a viajar a Estados Unidos. También expresó como el incondicional apoyo de su padre y su familia fue el motor más grande en cada momento.

Además, reveló cómo una época muy compleja de su vida, haciendo referencia a su ruptura con Anuel AA , la llevó a componer varias canciones que se convirtieron en uno de los álbumes más exitosos de una artista latina.

“La situación me empujó — a que tenía que aprender, a que tenía que valorar lo que tenía, a que tenía que encontrar la felicidad en mi más que en otra persona... Creo que eso en realidad es el alma de todo el álbum y lo que ha hecho que sea tan exitoso”.

'La Bichota' dio detalles sobre lo que será su debut en la actuación al lado de la también colombiana Sofía Vergara en la cinta ‘Griselda’, donde le dará vida a una mujer con el papel de una mula de drogas.

Cabe recordar la polémica que se vivió por sus fotos para la revista GQ , las cuales se dieron a conocer el pasado 6 de abril y ella no dudó un segundo en demostrar su inconformidad ante los retoques que le habían realizado tanto a su rostro como a su cuerpo, en aquel momento expresó:

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

