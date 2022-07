Johnny Depp estaría componiendo canciones inspiradas en su relación con Amber Heard

Después de pasar por un arduo proceso legal en contra de su exesposa, el actor estadounidense Johnny Depp se vio bastante afectado en su reputación artística, perdiendo varios contratos con marcas, razón por la que decidió darle una nueva oportunidad a su talento por la música, llevándolo actualmente a componer junto a Jeff Beck en su próximo disco, en donde habría canciones inspiradas en la situación que vivió con Amber Heard.

En una entrevista para el medio The Sunday Times, ambos famosos aseguraron que la historia y persepción de hoy en día hacia Amber hizo escribir a Johnny letras muy profundas y significativas que llamaron la atención de Jeff: "Me impresionó 'This is a Song for Miss Hedy Lamarr'. Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un disco conmigo", aseguró el guitarrista británico.

Te puede interesar: Amber Heard pide que se anule la sentencia en el juicio con Johnny Depp

Publicidad

Frases tales como, "creo que ya has dicho suficiente en una maldita noche" o "estás sentada ahí, como un perro con la comezón del séptimo año; si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano" son algunos de los versos que suenan en 'Sad Motherfuckin' Parade.

"Cuando Johnny y yo comenzamos a tocar juntos, realmente encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad. Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo como si tuviéramos 18 años, así que también se convirtió en el título del álbum", expresó el intérprete de 'Wired', confesando que el nuevo álbum incluye versiones de temas; aparte de las dos composiciones de Depp, de artistas como John Lennon , Velvet Underground, entre otros.

Cabe resaltar que en los últimos meses Johnny Depp ha participado en varios conciertos junto a Beck. De hecho, el actor no acudió a la lectura del veredicto del juicio con la justificación tenía un concierto en Reino Unido.

Por su parte, Depp afirmó que la relación con Beck es ahora una de las más importantes de los últimos años, puesto que es una persona que ha creído en él durante un crítico momento: "Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano".

Publicidad

Hasta el momento, el actor que le dio vida la reconocido 'Capitán Jack Sparrow' no ha hecho ningún comentario sobre dejar su carrera actoral, pese a que ahora se le ve bastante enfocado y centrado en la industria musical.