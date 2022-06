¿De quién se trata? Revelan imágenes inéditas de Amber Heard besando a otra mujer

Sin duda, Amber Heard ha sido el centro de atención en Hollywood y en el mundo por el reciente juicio en su contra interpuesto por su exesposo, el actor Johnny Depp , del cual se determinó que la estadounidense difamó su nombre, por lo que tendrá que pagar unos 15 millones de dólares; sin embargo, se conocieron unas imágenes en donde ella aparece dentro de un elevador besando a otra mujer.

La misteriosa joven que se muestra en los videos es la modelo y actriz británica de 29 años Cara Delevinge, en el mismo lugar donde Heard también tuvo demostraciones afectivas con el magnate de Tesla, Elon Musk, y el coprotagonista de la saga de Spider-Man, James Franco. Todo lo anterior fue negado por el multimillonario, quien había mencionado que su amorío con Amber se originó después de la ruptura entre ella y Depp.

El video publicado en YouTube deja entrever el apasionado momento entre las jóvenes, reavivando la idea de que el intérprete de Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' pudo ser engañado mientras mantuvo una relación formal con la mujer de 36 años. Además, el clip cuenta con 562 mil visualizaciones y un total de 34 mil likes, aproximadamente

Cabe resaltar que anteriormente, la artista en medio de una entrevista para NBC News confesó sus sentimientos por su expareja sentimental , aseverando que aún lo ama a pesar de todo lo vivido.

No obstante, Heard también hizo hincapié en cómo las redes sociales se encargaron de "demonizarla", dando a entender bajo su opinión que eso ayudó al veredicto final del jurado de Faifaz, Virginia. “Si alguien está seguro de que me merezco todo este odio, incluso si creen que estoy mintiendo, no podría mirarme a los ojos y decirme que cree que ha habido una justa representación en redes sociales”, declaró.