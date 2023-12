Falcao García respondió a las críticas por enviarle dinero a una vendedora ambulante en Venezuela

Durante el pasado 25 de diciembre, un hecho se volvió viral en redes sociales, se trata de un gesto que tuvo Falcao García con una vendedora ambulante de 18 años llamada Lisa, quien fue encontrada por un influenciador venezolano.

El hombre, llamado Manuel Alejandro conoció a la joven mientras ella estaba trabajando en la calle y decidió comprarle uno de sus productos, sin embargo, mientras hablaba con ella, también le preguntó por algunos detalles de su vida.

Fue así como descubrió que Lisa vive sin ayuda, su mamá está en Colombia y su papá, aunque vive en el mismo país, no responde por ella. Debido a esto, ella trabaja todos los días en largas jornadas para poder conseguir dinero para alimentarse y cumplir su mayor sueño en la vida, graduarse del colegio . En el video se especifica que está cursando quinto grado y su mayor interés es continuar con sus estudios.

La publicación llegó a oídos de Falcao García, quien decidió unirse con el influenciador y enviarle la suma de mil dólares a la joven para que pudiera pagar su colegio y cubrir sus gastos. Esto conmovió profundamente a los usuarios de Internet, quienes manifestaron su emoción por la situación.

Sin embargo, los comentarios sobre la publicación del gesto no se hicieron esperar y varios le reclamaron al futbolista por presumir la manera en la que ayudó a la vendedora ambulante afirmando que: “lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda”.

Otros comentarios fueron: “Una forma más de inflar el ego, un apoyo desinteresado real no necesita ser filmado”, “Las verdaderas obras se hacen en silencio”, “yo pienso que si alguien hace un acto de caridad conmigo y después me veo en un video publicada en redes me sentiría muy mal”, “No sirve para nada si lo tenía que publicar”.

Ante la cantidad de mensajes, el colombiano decidió responder a ellos a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, el futbolista le contestó específicamente a un usuario que lo mencionó en el trino de un comentarista deportivo.

“Si ves alguna publicación en mis redes sociales mándamela porque no me enteré. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”, escribió resaltando que a través de sus plataformas digitales él no ha mencionado el tema, mientras que Manuel Alejandro, el influenciador venezolano sí lo hizo.

