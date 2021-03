Estefanía Borge envía contundente mensaje a hombre que la criticó por posar semidesnuda

La actriz Estefanía Borge encendió las redes sociales, luego de que publicara una fotografía donde le muestra a su millón de seguidores los cambios que ha tenido su cuerpo producto de la buena alimentación y de una exigente rutina de ejercicios que adoptó hace poco posando semidesnuda.

A pesar de los comentarios de apoyo, hubo uno en especial que llamó la atención de la mujer y que no dudó en responder. Se trata de un mensaje directo en el que un seguidor se negó a aceptar que la persona de la fotografía era ella alegando que la actriz es demasiado "fina y elegante" para hacer ese tipo de publicaciones.

Luego de intercambiar un par de textos, el hombre le sugirió que dejara ese tipo de post a "las lobas", lo que le generó un disgusto a Estefanía que no dudó en compartirlo a través de sus historias de Instagram.

"Este tipo de comentarios no los acepto... ni para mí, ni para ninguna mujer... si piensas así, te invito a que no me sigas", comentó.

Esto causó opiniones divididas entre los internautas, puesto que unos están de acuerdo con compartir este tipo de contenidos y otros están totalmente en contra.

Publicidad

"Dejen la morronguería y hagan un trabajo honesto en todo lo que se propongan", finalizó la mujer.